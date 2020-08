Blaux Portable AC Test – Mini Luftkühler für heisse Zeiten

Blaux Portable AC – Erlebt hat dies jeder sicherlich schon einmal: Man kann nachts einfach nicht einschlafen, weil es im Zimmer zu warm ist. Man wälzt sich herum, tauscht Decken aus und es ist noch immer nicht die richtige Temperatur im Zimmer, um anständig zu schlafen. Wenn man das Fenster öffnet, besteht die Gefahr, dass nachts Insekten hereinkommen, oder aber draußen ebenfalls eine viel zu hohe Wärme herrscht. Das macht alles in allem einfach unerträglich. Wie schafft man hier Abhilfe? Viele kommen darauf, sich eine Klimaanlage anzuschaffen, welche die nötige Abkühlung mit sich bringt. Doch diese ist auch teuer sowie relativ laut. Wir möchten an dieser Stelle den Blaux Portable AC vorstellen. Einen Luftkühler, der für angenehme und kühle Luft sorgt. Er kann in jedem Raum aufgestellt werden und sichert eine ruhige und angenehme Nacht.

Was ist Blaux Portable AC?

Der Blaux Portable AC ist ein Luftkühler, den man im Haus oder der Wohnung frei aufstellen kann. Eine angenehme Umgebungstemperatur erschafft er binnen kurzer Zeit. Dazu werden Eiswürfel oder einfach kaltes Wasser verwendet. Der Luftkühler ist ganz einfach zu bedienen und völlig sicher in der Benutzung. Der Raum wird nach der Einschaltung Schritt für Schritt heruntergekühlt, so dass es sich auch bei hohen Außentemperaturen gut aushalten lässt. Der Hersteller stellt vor allem die folgenden Eigenschaften in Aussicht:

Gutaussehendes und kompaktes Design

Lange Akkulaufzeit

Einfache Handhabung

Einfache Reinigung, Cover lässt sich abnehmen

Nicht lauter als 40 Dezibel

Drei Geschwindigkeitsstufen verfügbar

Die drei verschiedenen Modis sorgen dafür, dass der Luftkühler auf die optimalen Bedürfnisse einstellbar ist. Der Blaux Portable wird dabei nicht lauter als 40 Dezibel und ist somit auch für die nächtliche Abkühlung gut zu gebrauchen. Dank ihm lässt es sich wieder im Raum aushalten.

Was sind die Blaux Portable AC Qualitätsmerkmale?

Wir haben mit dem Blaux Portable AC einen kleinen Test unternommen, um uns selbst ein Bild von dem Luftkühler zu machen. Zunächst wirkt die Verarbeitung des Geräts optimal und machte einen guten Eindruck. Die Bestellung war einfach und unkompliziert. Das Gerät haben wir anschließend ausprobiert, nachdem es dann bei uns ankam. Zunächst wird es aufgeladen und dann im Raum aufgestellt. In ihm ist ein Wasserbehälter integriert, den man herausnehmen kann, um ihn zu befüllen. Im Anschluss steckt man ihn einfach wieder ein.

Nutzen kann man übrigens sowohl Wasser als auch Eiswürfel. Danach wird der Blaux Portable AC einfach eingeschaltet. Hierzu gibt es drei verschiedene Arbeitsstufen, die jeweils an die individuellen Bedürfnisse angepasst sind. Während seiner Tätigkeiten entwickelt der Blaux Portable AC keine besonders hohe Lautstärke, so dass man ihn auch während der Nacht sehr gut auf dem Nachttisch stehen lassen kann. Er erzeugt eine sehr angenehme Luft, so dass man sehr viel besser schlafen kann. Doch auch tagsüber ist das Gerät eine optimale Möglichkeit, um den Raum herunterzukühlen. Wir empfehlen den Blaux Portable AC also sehr gerne weiter.

Blaux Portable AC Bewertung und Empfehlung

Insgesamt können wir den Blaux Portable AC sehr gerne weiterempfehlen. Er ist ein guter Luftkühler, der in einer Wohnung oder einem Haus einen Raum punktuell gut herunterkühlen kann. Er sorgt an warmen Tagen für kühle Luft und ist daher im Sommer ein ideales Gadget, auf das man nicht mehr verzichten möchte. Steht die Überlegung im Raum, ob man sich eine Klimaanlage anschaffen soll, oder nicht, wäre der Luftkühler in jedem Fall eine Überlegung wert.

Er ist optimal, wenn es darum geht, eine angenehme Umgebung zu schaffen und ist dabei auch völlig unkompliziert zu bedienen. Der Blaux Portable AC kann in jedem Raum eingesetzt werden. Er ist somit in der Wohnung, aber auch bei der Arbeit und sogar im Urlaub bestens zu gebrauchen.

Allgemeine Informationen zum Thema Luftkühler

Wenn es darum geht, eine Klimaanlage anzuschaffen, sind die Meinungen sehr verschieden. Es gibt Menschen, die möchten nicht mehr darauf verzichten. Andere hingegen entscheiden sich dagegen, wenn es darum geht, erste Informationen einzuholen. Eine Klimaanlage ist teuer und verursacht nicht nur jene für den Einbau und die Anschaffung, sondern auch laufende Kosten. Die meisten Geräte verbrauchen eine immense Menge an Strom und sind ebenso schadanfällig.

Sie müssen laufend gewartet werden, um eine dauerhafte Funktion zu gewährleisten. Der Blaux Portable AC hingegen ist ein Gerät, welches man prima nutzen kann, ohne dass hierbei weitere Kosten entstehen. Der Luftkühler läuft ganz einfach mit Wasser oder Eiswürfeln und ist nicht an einen Raum gebunden.

Blaux Portable AC Meinungen

Wir haben uns im Internet einmal umgesehen und gehofft, wir würden ein paar Erfahrungsberichte über den Blaux Portable AC finden. Wir wurden schließlich auch fündig und haben uns diese einmal angesehen. Die meisten Nutzer haben berichtet, dass sie mit dem Luftkühler gut zurechtkamen und er ihnen eine angenehme kühle Luft vermittelte. Viele verwenden ihn zu Hause, andere auf der Arbeit und dann gibt es jene, die ihn sogar mit in den Urlaub nehmen. Die meisten Nutzer fanden den Blaux Portable AC leicht zu bedienen, komfortabel und effizient.

Bei einigen läuft er sogar die ganze Nacht durch, so dass sie auch immer in einer angenehmen Temperatur schlafen können. Zu laut ist das Gerät dabei jedoch nie gewesen. Tagsüber ist der Blaux Portable AC ein ideales Gadget, welches bei zu hohen Temperaturen für eine kühle Luft sorgt. Insgesamt waren die meisten Nutzer von dem Gerät begeistert und möchten es nicht mehr missen. Zudem empfehlen sie es gerne weiter. Für weitere Kundenmeinungen einfach diesen Link klicken!

Warum brauche ich diesen Luftkühler?

Im Prinzip kann sich jeder von dem Blaux Portable AC angesprochen fühlen, der tagsüber eine angenehme Temperatur zu schätzen weiß. Speziell in Dachwohnungen ist es tagsüber immer zu warm und man wünscht sich eine Abhilfe. Das Alter ist für die Benutzung des Luftkühlers unerheblich, ebenso wie das Geschlecht. Er vermittelt eine angenehme Umgebungsluft und verursacht dabei keinerlei erwähnenswerte Kosten. Viele Menschen können von der Nutzung des Blaux Portable AC also profitieren. Er ist perfekt für Menschen geeignet, die nach einer Alternative für die Klimaanlage suchen, weil diese ihnen zu teuer ist. Außerdem dürfen sich die angesprochen fühlen, die bereits ein anderes Gerät dieser Art ausprobiert haben, damit aber nicht ganz zufrieden waren. Die Zielgruppe lässt sich demnach nicht klar eingrenzen.

Bekannte FAQ zu diesem Produkt

Kommen wir nun zu den abschließenden Fragen, die sich beim Lesen womöglich gestellt haben könnten.

F: Ist der Luftkühler auch als Luftbefeuchter zu gebrauchen? A: Der Blaux Portable AC ist ein Ersatz für die Klimaanlage. Er befeuchtet die Luft nicht aktiv, sondern wird nur mit Wasser befüllt, das als Medium zur Entwicklung für kühle Luft beitragen soll.

Ist der Luftkühler auch als Luftbefeuchter zu gebrauchen? F: Wie lange dauert es, bis ich den Blaux Portable AC habe? A: Nach der Bestellung räumt sich der Hersteller bis zu 30 Tage Lieferzeit ein. Je nachdem, von wo aus man bestellt, kann es durchaus so lange dauern.

Wie lange dauert es, bis ich den Blaux Portable AC habe? F: Macht sich der Blaux Portable AC während des Betriebs selbstständig? A: Nein, der Luftkühler ist völlig sicher im Gebrauch, so dass man sich hier keine Sorgen machen muss.

Macht sich der Blaux Portable AC während des Betriebs selbstständig? F: Mit welcher Energie arbeitet der Akku des Blaux Portable ACs? A: Der Hersteller integriert in dem Luftkühler einen Akku mit 2000 mAh, der lange haltbar ist und über mehrere Stunden problemlos laufen kann.

Mit welcher Energie arbeitet der Akku des Blaux Portable ACs? F: Ist es möglich, bei der Lautstärke zu schlafen? A: Der Luftkühler verursacht keine höhere Lautstärke als 40 Dezibel und ist damit sehr viel leiser als eine normale Klimaanlage.

Ist es möglich, bei der Lautstärke zu schlafen? F: Gibt es gesundheitliche Risiken? A: Definitiv nicht. Der Luftkühler entwickelt ausschließlich kühle Luft und sorgt somit für ein angenehmes Klima. Er ist somit nicht gesundheitsgefährdend.

Gibt es gesundheitliche Risiken?

Wo kann ich Blaux Portable AC kaufen?

Das Gerät wird am besten direkt über den Hersteller bestellt. Dieser bietet unterschiedliche Angebotsformate, die man sich auch finanziell gesehen zunutze machen kann. Zunächst ist es wichtig, das Bestellformular auf der Seite auszufüllen. Hier gibt man nur wenige Daten ein. Anschließend wählt man aus, welche Zahlungsmöglichkeit man in Anspruch nehmen möchte. Dafür bieten sich Paypal und Kreditkarte an. Zwei Methoden, die recht sicher sind. Im Anschluss wird die Bestellung einfach verschickt.

Die Angebote gewährleisten außerdem finanzielle Vorteile. Denn in ihnen sind meist mehrere Geräte enthalten, so dass man eine ganze Wohnung ausstatten kann. Die Formate sind außerdem sehr viel günstiger als wenn man ein Einzelgerät bestellt. Somit ist es immer zu empfehlen, ein Angebot auszuwählen. Allerdings sollte man hier schnell sein. Denn die Formate sind zeitbegrenzt verfügbar. Hier klicken, um den besten Preis zu finden!

Blaux Portable AC – Technische Fakten

Was die technischen Eigenschaften des Blaux Portable AC angeht, hält sich der Hersteller relativ bedeckt. Hier haben wir jedoch einmal zusammengefasst, was es zu wissen gibt und was wir herausfinden konnten.

Aufladung erfolgt per USB

Power Mode: DC5V

6 Watt Leistung

Geräuschpegel bleibt bei angenehmen 40 Dezibel

Leider gab es keine weiteren Informationen, die wir an dieser Stelle erläutern können. Der Luftkühler arbeitet sehr leise und ist somit auch ideal für die Aufstellung im Schlafzimmer geeignet. Mit seinem Akku ist er für mehrere Stunden Laufzeit konzipiert.

Wer ist der Anbieter des Produkts?

Strong Current Enterprises Limited

68308, G/F Kowloon East Building

12 Lei Yue Mun Road

Kwung Tong, Hong Kong

Homepage: https://www.buyblaux.com/

Support E-Mail Adresse: support@buyblaux.com

