Buzz B-Gone Test – Mücken-Abwehr für den Sommer

Planen Sie in diesem Sommer einen Campingausflug oder einen Aufenthalt im Freien? Verjagen Sie lästige Mücken mit Buzz B-Gone – wohl die Nummer eins unter den Mückenkillern auf dem Markt – und holen Sie sich Ihren Sommer zurück.

Mücken sind laut, lästig und hinterlassen böse, juckende Stiche. Wenn Sie Pech haben, können Mücken Sie sogar mit einer potenziell lebensbedrohlichen Krankheit infizieren, wenn sie unbehandelt bleiben. Auch wenn diese Infektion bei Mücken am äußersten Ende des Krankheitsverlaufs stehen kann, besteht kein Zweifel daran, dass sie Ihr Leben und Ihren Schlaf stören können. Aber jetzt nicht mehr, dank Buzz B-Gone, einem Anti-Mücken-Gerät, das sich weltweit eine treue Fangemeinde aufgebaut hat. Wenn Sie Buzz B-Gone nicht kennen, lesen Sie unseren Rückblick für 2020 mit allen Vor- und Nachteilen.

Was ist Buzz B-Gone?

Buzz B-Gone ist ein kompakte und tragbare Mückenabwehr, der Sie vor Mücken schützt. Er sendet UV-Licht aus, um die Mücken anzulocken, und saugt sie dann mit einem starken Sauggebläse in eine Kammer, wo die Mücken getrocknet werden. Er ist chemikalienfrei, sicher, einfach zu bedienen und tragbar. Stechmücken sind als Überträger verschiedener Krankheiten bekannt. Kurz gesagt, Sie möchten nicht in der Nähe von Stechmücken sein, wenn Sie ihnen helfen können. Hier kommt Buzz B-Gone zu einer möglichen Rettung!

Buzz B-Gone-Spezifikationen

A kompakt 17 cm X 13 cm

Fünf Volt

Wirksam bis zu 40 Meter

Arbeiten aus der Schachtel

Fortschrittliche 360-Grad-UV-Licht-Technologie

Kann überall eingesetzt werden

Stromversorgung über USB oder Netzstrom

Leicht und schnell zu reinigen

Ungiftig

Funktionen von Buzz B-Gone

USB-Anschluss und Kabel : Sie können den Buzz B-Gone von jedem USB-Gerät aus mit Strom versorgen. Wenn Sie sich im Freien befinden, können Sie ein tragbares Netzteil verwenden.

: Sie können den Buzz B-Gone von jedem USB-Gerät aus mit Strom versorgen. Wenn Sie sich im Freien befinden, können Sie ein tragbares Netzteil verwenden. 360-Grad-Ventilator: Einmal von der UV-Strahlung angezogen, gibt es dank des leistungsstarken Saugventilators kein Entkommen für Mücken.

Einmal von der UV-Strahlung angezogen, gibt es dank des leistungsstarken Saugventilators kein Entkommen für Mücken. Bewährte Technologie: Das Buzz B-Gone verwendet eine Technologie, die sich in der Praxis von Experten bewährt hat.

Das Buzz B-Gone verwendet eine Technologie, die sich in der Praxis von Experten bewährt hat. Einfach zu verwenden: Plug-and-Play direkt nach dem Auspacken. Sie können den Buzz B-Gone entweder an eine Netzsteckdose oder an einen USB-Anschluss anschließen.

Plug-and-Play direkt nach dem Auspacken. Sie können den Buzz B-Gone entweder an eine Netzsteckdose oder an einen USB-Anschluss anschließen. Tragbar: Sie werden den Buzz B-Gone nicht zu Hause lassen wollen, denn er passt problemlos in einen Rucksack oder einen kleinen Koffer.

Wie funktioniert Buzz B-Gones?

Wie Motten ein Licht, so benutzt Buzz B-Gone ultraviolettes Licht, um Mücken anzulocken. Ein leistungsstarker 360-Grad-Saugventilator fängt die Mücken dann in einer Kammer ein. Ultraviolettes Licht ist für Stechmücken unwiderstehlich; sobald sie sich in der Kammer befinden, trocknen sie aus (trocknen aus) und sterben ab. Eine abnehmbare Schale sammelt die abgestorbenen Stechmücken zur einfachen Reinigung auf.

Was ist das Besondere an Buzz B-Gone?

Da Buzz B-Gone keine Chemikalien verwendet, ist es umweltfreundlich. Niemand möchte heute giftiges DEET in die Atmosphäre freisetzen, wenn Erwachsene, Kinder und Haustiere in der Nähe sind. Mit Buzz B-Gone können Sie bissfrei und umweltfreundlich sein. Und es gibt keine Batterien, um deren Aufladen man sich Sorgen machen muss. Die Stromversorgung erfolgt über eine Standardsteckdose oder ein beliebiges USB-fähiges Gerät wie einen Computer. Oder sogar über ein tragbares Netzteil, das Sie vielleicht schon für Ihr Handy haben. Alles, was Sie tun müssen, ist es anzuschließen und mit Ihrem Leben fortzufahren. Es ist zuverlässig, sicher und sauber. Und lassen Sie es Sie wieder einmal genießen, draußen zu sitzen.

Welche Vorteile bietet Buzz B-Gone?

Schutz der Gesundheit

Mücken verbreiten bekannterweise Krankheiten. Einige der anderen Krankheiten, die Stechmücken übertragen, sind ebenfalls bösartig. Vorbeugen ist viel besser als heilen, warum also riskieren, keinen Buzz B-Gone zu nutzen?

Portabilität

Buzz B-Gone ist leicht und kompakt und kann schnell dorthin gebracht werden, wohin Sie wollen, solange Sie eine Stromquelle haben.

Ungiftig

Buzz B-Gone verwendet keine giftigen Chemikalien. Andere Mückenprodukte, wie z.B. Sprays, enthalten Chemikalien, die für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich sind. Noch beunruhigender ist, dass einige der verwendeten Chemikalien mit Krebs in Verbindung gebracht wurden.

Leichte Bedienbarkeit

Die Benutzung des Buzz B-Gone ist ein Kinderspiel. Es wird an eine Stromquelle angeschlossen und dann der Einschaltknopf gedrückt. Das war’s schon! Abgesehen von der Reinigung der Auffangschale nach dem Gebrauch, und das ist die Arbeit von Sekunden.

Seelenfrieden

Wie viel ist Ihnen die Sicherheit Ihrer Familie wert? Zweifellos ist es weit mehr als der Preis für ein Buzz B-Gone, das ist sicher.

Erschwinglich

Ein Buzz B-Gone wird Ihnen kein Loch in die Brieftasche brennen. Sie sind erschwinglich im Vergleich dazu, wie viel Sie für Mückenschutzmittel ausgeben würden, um die gleiche Arbeit zu erledigen.

Warum Buzz B-Gone gegenüber anderen Produkten wählen?

Buzz B-Gone ist die natürliche, giftfreie Alternative. Es handelt sich weder um eine Lotion, die auf die Haut aufgetragen wird, noch um ein Spray, das eingeatmet werden kann, so dass kein Allergierisiko besteht. Und es haftet auch kein nachhaltiger Duft auf der Haut oder der Kleidung.

Wie verwende ich ein Buzz B-Gone?

Es ist das ultimative Plug-and-Play-Gerät. Es gibt keinen Ärger und keine Mühe, es einzurichten, eine Stromquelle zum Anzapfen zu finden, einzuschalten, und das war’s. Es gibt wenig Wartung. Entfernen Sie einfach die Auffangschale mit den toten Mücken, entsorgen Sie die Leichen und spülen Sie die Platte ab.

Vor- und Nachteile von Buzz B-Gone

Vorteile

Super einfach zu bedienen. Es sind keine technischen Kenntnisse erforderlich, so dass praktisch jeder, auch Kinder und ältere Menschen, Buzz B-Gone verwenden kann.

Chemikalienfrei und umweltfreundlich. Sicher für Menschen und Haustiere.

Buzz B-Gone ist eine gesunde Option, die weder Toxine noch ein Allergierisiko für den Menschen enthält.

Äußerst erfolgreich. Viele positive Rückmeldungen von Kunden.

Tragbar und lärmfrei.

Nachteile

Das Versorgungsgebiet ist recht begrenzt. Gut genug für einen Raum, ein Zelt oder vielleicht einen Balkon, aber nicht für große kommerzielle Räume oder Felder gedacht.

Es wird nur online verkauft, und der Vorrat ist nur begrenzt verfügbar.

An wen richtet sich Buzz B-Gone?

Die “Buzz B-Gone”-Demografie ist so ziemlich jeder. Es richtet sich an Menschen, die es satt haben, dass ihnen die Mücken die Freude am Sommer verderben, sei es beim Camping oder beim Grillen. Es richtet sich auch an diejenigen, die sich davor hüten, stinkende Sprays und Lotionen zu verwenden, um Mücken abzuwehren. Aufgrund seiner begrenzten Reichweite ist Buzz B-Gone jedoch aufgrund seiner Größe und Tragbarkeit keine Lösung für große Räumlichkeiten. Ein Wanzenzapper der Unternehmensklasse ist eine konventionelle Antwort auf Mücken an Orten wie Restaurants oder anderen öffentlichen Plätzen.

Wie sicher und effektiv ist Buzz B-Gone?

Es ist sicher für den Gebrauch in der Familie und für Haustiere, da keine giftigen Chemikalien im Spiel sind. Die Kombination aus UV-Lichtköder und dem 360-Grad-Sauggebläse ist für Mücken tödlich. Insgesamt ist Buzz B-Gone sicherer und viel nützlicher als andere Anti-Mücken-Produkte.

Buzz B-Gone Rezensionsergebnisse

Warum es uns gefällt: Es funktioniert! Es ist ungiftig und lässt Sie nicht nach Chemikalien riechen. Es ist kompakt, leicht tragbar und praktisch geräuschlos. Mit Buzz B-Gone gibt es einfach kein Aufhebens. Es ist Plug-and-Play-Einfachheit. Selbst das Säubern der toten Wanze ist keine große Sache.

Profi-Tipp: Sie können es zunächst zwei oder drei Tage lang betreiben, bevor Sie es zum ersten Mal reinigen. Danach kann einmal pro Woche ausreichend sein, abhängig von Ihrer Nutzung.

Halten Sie immer einen USB-Anschluss griffbereit. Praktisch alle digitalen Geräte verfügen über USB-Anschlüsse, nicht zu vergessen das Netzteil Ihres Mobiltelefons als Option.

Buzz B-Gone Preis

Buzz B-Gones sind preislich konkurrenzfähig und daher budgetfreundlich. Rechnen Sie damit, etwa 40 Dollar für eine Einheit zu bezahlen. Sie können jedoch durch den Kauf mehrerer Einheiten sparen, da es immer Rabattangebote gibt. Es ist jedoch zu beachten, dass Rabatte lager- und bedarfsabhängig sind. Da Buzz B-Gone weltweit auf dem Vormarsch ist, sollten Sie sich nicht aufhalten, sonst verpassen Sie möglicherweise ein Geschäft.

Wo kann Buzz B-Gone erworben werden?

Sie können nur online gekauft werden, und wir würden dringend empfehlen, die offizielle Website des Herstellers hier zu benutzen. Der Direktkauf bedeutet auch, dass Sie keine laufenden Rabatte verpassen. Sie können mit den üblichen Kreditkarten Visa, MasterCard, Amex usw. bezahlen. – plus PayPal bezahlen. Seien Sie versichert, dass Ihre Zahlungsinformationen sicher sind und mit einer Verschlüsselung auf Unternehmensebene verarbeitet werden.

Buzz B-Gone Empfehlung und Fazit

Inzwischen sollte dieser Buzz B-Gone Bericht all Ihre brennenden Fragen zu diesem Anti-Mücken-Gerät beantwortet haben. Und hoffentlich hat sie einen aussagekräftigen Einblick gegeben, ob das Produkt für Sie das Richtige ist.

Um es kurz zusammenzufassen: Hier ist, warum Sie Buzz B-Gone in Ihrem Leben brauchen:

Sie haben Mückenprobleme in Ihrem Haus oder im Außenbereich

Sie begeben sich in ein mückengefährdetes Gebiet

Sie möchten, dass Ihre Umgebung fehlerfrei ist

Sie wollen sich und Ihre Familie vor üblen, durch Mücken übertragenen Krankheiten schützen.

Wenn Sie mit einem der oben genannten Punkte einverstanden sind, ist das Buzz B-Gone eine ausgezeichnete Wahl für Sie. Es ist leicht, tragbar, sicher und einfach zu bedienen. Es werden keine giftigen Chemikalien verwendet, und der hochwertige Kunststoff, der beim Bau verwendet wird, sorgt dafür, dass das Buzz B-Gone sehr langlebig ist. Weitere Kundenmeinungen findest du über diesen Link!

Kontakt-Informationen

Think Tech Sales Limited

Rm 709B, 7/F, Opulentes Gebäude

402-406 Hennessy Road, WAN CHAI

Hongkong

