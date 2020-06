La Guía Ultimate 2020 Para Personas Mayores Que Usan CBD Por Primera Vez *¿Nuevo? ¡Empieza aquí!

This article was originally published on Blue Ribbon Hemp. To view the original article, click here.

En este momento, 14 por ciento de los adultos estadounidenses usan cannabidiol (CBD). Sólo el 8 por ciento de los adultos mayores de 65 años están utilizando actualmente CBD. Según la misma encuesta, 49 por ciento de los adultos mayores de 65 años no están familiarizados con el aceite de CBD y otros productos de CBD.

Este es un problema potencial porque las personas mayores son el grupo de población que puede beneficiarse más del uso de una salve cbd o cápsula. Se estima que el 65 por ciento de las personas mayores sufren de dolor. Hasta el 30 por ciento de las personas mayores sufren de dolor crónico. Dado que el CBD puede aliviar los síntomas del dolor, es importante que las personas mayores aprendan más sobre el CBD como alternativa a los analgésicos adictivos.

