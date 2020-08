Muama Ryoko Tragbares WLAN Test

Was ist Muama Ryoko?

Muama Ryoko ist ein kleines drahtloses Modem, dass überall mit hingenommen werden kann. Oftmals hat man über ein Tablet oder Laptop keinen guten Empfang. In einigen Urlaubsländern kann es ebenfalls vorkommen, dass kein sicheres WLAN-Netzwerk zur Verfügung steht. Ein Modem in Taschenform ist eine optimale Lösung. Du kannst dadurch schnell und einfach eine sichere Online-Verbindung herstellen. Das 4G LTE bietet dir eine schnelle Leitung, die du im Büro, Zuhause, beim Campen unterwegs oder auf einer Geschäftsreise nutzten kannst.

Warum brauche ich dieses WLAN-Modem?

Das WLAN-Modem Muama Ryoko ist für alle Menschen gut geeignet, die immer erreichbar sein müssen oder wollen. Um sicher zu sein, dass auch außerhalb von Zuhause oder vom Büro ein leistungsstarkes 4G Netzwerk zur Verfügung steht, sollte das Muama Ryoko Modem überall mit hingenommen werden. Besonders im Ausland fallen hohe Roaming-Gebühren an. Dieses Geld kannst du dir laut Hersteller mit dem Muama Ryoko WLAN-Modem einsparen. Zusätzlich sollst du mit deiner Muama Ryoko alle Verbindungen sichern können. Das ist besonders wichtig, wenn du dein Tablet oder deinen Laptop für Online Geschäfte oder das Online Banking nutzt.

Eines der größten Probleme ist auch in der heutigen Zeit noch, dass dir nicht immer ein schnelles oder sicheres Internet geboten wird. Du möchtest auch im Urlaub nicht auf ein schnelles Internet verzichten? Dann soll das WLAN-Modem Muama Ryoko dir laut Hersteller jederzeit Abhilfe schaffen können. In den letzten Jahren haben sich die Fälle an Datenklau gehäuft. Aber auch Hacker haben es in der Vergangenheit geschafft, über ein öffentliches WLAN oder gefälschte Hotspots bis zu 1,2 Milliarden Euro und Gigabytes an Daten zu stehlen. In den letzten sechs Monaten sollen rund 67% der europäischen Bürger ein großes Risiko eingegangen sein, indem sie ein öffentliches WLAN verwendet haben. Um ein schnelles Internet nutzen zu können, haben sie sich der Gefahr ausgesetzt, ihr Geld, ihre Bilder oder persönlichen Daten zu verlieren.

Muama Ryoko Bewertung und Empfehlung

In vielen Städten stehen dir die unterschiedlichsten öffentlichen WLANs zur Verfügung. Dadurch bist du der Gefahr eines Datenklaus ausgesetzt. Der Hersteller verspricht, das du mit dem Muama Ryoko WLAN-Modem überall ein ganz eigenes WLAN nutzen kannst. Mit diesem tragbaren WLAN-Modem soll es sogar möglich sein, ein persönliches WPA2-geschützes WLAN zu erstellen. Ein großer Vorteil ist, dass es sich beim Muama Ryoko um ein kleines, tragbares Modem handelt. Du kannst es also in der Tasche oder im Rucksack überall mit hinnehmen. Immer dann, wenn du ein sicheres und schnelles Internet benötigst, steht die ein 4G Netzwerk zur Verfügung.

Du kannst dir aber nicht nur selbst ein eigenes WLAN erstellen, sondern du kannst es auch mit Freunden, Familienmitgliedern oder Kollegen teilen. Das 4G Netzwerk kannst du dafür nutzen, um dich im Urlaub oder unterwegs zu verbinden oder deine DSL-Abdeckung in den eigenen vier Wänden zu ersetzen. Ein eigenes WLAN bietet dir den Vorteil, dass du alle unerwünschten Webinhalte blockieren kannst. Auch die Bildschirmdauer kannst du begrenzen. Das WLAN-Model wie Muama Ryoko soll in der Lage sein, dich zusätzlich vor der Nutzung von riskanten Anwendungen zu schützen.

Modernes WLAN-Modem

Sicheres und schnelles Internet

Internetzugang für bis zu 10 Endgeräte (Handy, Tablet, Spielekonsole, Laptop)

Tragbarer Router

Einfache Handhabung

Muama Ryoko technische Fakten

Download Geschwindigkeit 150 Mbit/s

One-Touch-Zugang zum Internet in mehr als 38 Ländern

Nützliches Design für die Hosentasche

Hält bis zu 12 Stunden

sichere Internetverbindung (kein öffentliches WLAN)

Was sind die Muama Ryoko Qualitätsmerkmale?

Bisher wurde der Muama Ryoko noch nicht von der Stiftung Warentest oder Ökotest getestet. Das Modem hat auch noch keine Gütesiegel erhalten. Dafür gibt es im Internet aber viele Tests und Kundenmeinungen, die sehr positiv ausfallen. Wenn du dich von den Eigenschaften und Qualitätsmerkmalen selbst überzeugen möchtest, solltest du das Muama Ryoko Modem testen. Du gehst beim Kauf kein Risiko ein. Solltest du mit dem Modem nicht zufrieden sein, kannst du es innerhalb von 30 Tagen einfach wieder zurücksenden.

Das Modem Muama Ryoko wird nicht in Deutschland hergestellt. Es soll aber laut Hersteller und Kundenmeinungen eine gute Qualität bieten. Das Modem hat eine lange Akkulaufzeit und bietet an jedem Platz ein gutes Internet. Das schnelle Internet kann nicht nur von dir selbst, sondern auch von anderen Personen genutzt werden. Wenn du viel unterwegs bist, ist ein tragbarer Router mit 4G Netzwerk sehr gut geeignet. Insgesamt macht das Modem bei einem Test einen stabilen Eindruck. Der Hersteller verspricht eine lange Haltbarkeit. Wird das Modem mit einem Tablet und Smartphone verbunden, kann eine Verbindung schnell und einfach hergestellt werden. Eine Verbindung ist nur nicht möglich, wenn du dich in einem Funkloch befindest. Auch in der heutigen Zeit sind noch nicht alle Zonen in Deutschland mit einem guten Internet ausgestattet.

Allgemeine Muama Ryoko Erfahrungen und Meinungen

Das WLAN-Modem bietet dir eine Akkulaufzeit von bis zu zwölf Stunden. In der Regel reicht diese Laufzeit aus, um dich unterwegs mit einer schnellen Internetverbindung zu versorgen. Wenn du dein mobiles Modem auf einer längeren Reise nutzen möchtest, solltest du es daher vorab voll aufladen. Bei der Nutzung solltest du bedenken, dass sich die Akkulaufzeit minimiert, wenn du mehrere Geräte am Modem anschließt.

Viele Kunden sind von den Funktionen und Eigenschaften des Modems zufrieden. Sie loben vor allem die lange Akkulaufzeit und leichte Handhabung. Da das Modem kompakte Maße aufweist, kann es überall mit hingenommen werden. Dadurch wird eine besondere Form der Freiheit vermittelt. Durch den Router muss man nicht nur Zuhause am PC sitzen, das Internet kann per Tablet oder Laptop auch im Garten oder im Urlaub mit einer hohen Geschwindigkeit genutzt werden. Laut Kundenmeinungen gibt es kaum ein anderes mobiles Modem, welches ein 4G Netzwerk bietet. Weitere Kundenerfahrungen findest du über diesen Link hier!

Wo kann ich Muama Ryoko kaufen?

Du kannst den Router Muama Ryoko direkt über den Hersteller bestellen. Das ist immer die sicherste Lösung. Er bietet das WLAN-Modem auf seiner Webseite an und kann dir preislich ein gutes Angebot machen. Du kannst über den Hersteller nicht nur ein, sondern gleich mehrere Geräte bestellen. Zusätzlich bietet er dir eine 30-Tage-Zufriedenheit-Garantie. Solltest du der Leistung deines Modems nicht zufrieden sein, kannst du es innerhalb der 30 Tage zurückgeben. Du erhältst dann dein Geld zurück. Solltest du deine Bestellung über einen anderen Online Shop durchführen, kann es dir passieren, dass du ein ähnliches Modem erhältst. Besonders über ausländische Shops ist es keine Seltenheit, dass nicht das Original Produkt versandt wird. Beim Kauf über die Herstellerseite kann dir das nicht passieren.

Beim Kauf eines Muama Ryoko Routers kannst du bis zu 50% im Vergleich zum Einzelhandel sparen. Dieses Angebot ist nur online erhältlich. Wenn du zwei Muama Ryoko Modems bestellst, erhältst du ein Gerät kostenlos. Umso mehr WLAN-Modem Modell du bestellst, umso günstiger ist der Einzelpreis. Es ist daher sinnvoll, das du vor deiner Bestellung Freunde oder Kollegen fragst, ob sie ebenfalls ein schnelles WLAN-Modem haben möchten.

Wer ist der Anbieter des Produkts?

Firmenadresse:

UAB Ekomlita

Gedimino g. 45-7

LT-44239 Kaunas

Homepage: https://getryoko.com/

Telefonnummer: +1 (916) 999-9982

E-Mail: support@muama.com

Allgemeine Informationen zum Thema WLAN-Modem

Ein WLAN Modem verarbeitet deine digitalen Daten für eine analoge Leitung. Hierfür erzeugt das Gerät die geeigneten Signale. Diese Signale werden dann in deine Leitung eingespeist. Das Modem wandelt also immer deine analogen Signale in digitale Signale um. Router senden immer ein dauerhaftes digitales Signal. WLAN Modems sind in der heutigen Zeit die Routerform, die am häufigsten eingesetzt werden. Anders als mit einem DSL Router können mit einem WLAN Router mehrere Endgeräte gleichzeitig verbunden werden. Einen WLAN Router gibt es je nach Hersteller mit DLS-Modem oder ohne. Die Geräte gehören zu den Kommunikationsgeräten, die für einen Datenaustausch benötigt werden.

Bekannte FAQ zu diesem Produkt

Welche Vorteile bietet dir der Muama Ryoko Router?

Er ist leicht und tragbar. Das Modem bietet überall ein sicheres WLAN. Mit diesem Modem steht dir ein 4G Netzwerk zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil ist die lange Akkulaufzeit. Nach dem Aufladen kannst du das Modem bis zu 12 Stunden nutzen.

Wie wird das WLAN-Modem verwendet?

Für die Nutzung muss du dein Modem nur einschalten. Du musst dein Endgerät wie Smartphone oder Tablet ganz einfach mit dem Modem verbinden. Eine Verbindung des tragbaren Routers per WLAN ist in den Einstellungen möglich. Mit deinem Tablet oder anderen Endgerät musst du dein WLAN einfach nur suchen und kannst es dann direkt auswählen. Das 4G Netzwerk ist gut gesichert, sodass kein Dritter deine Daten auslesen oder klauen kann.

Wofür wird der Router benötigt?

Der WLAN Router ist für alle Personen gut geeignet, die unterwegs ihr eigenes WLAN nutzen möchten. Mit dem Muama Ryoko Modem bist du unabhängig. Du kannst jederzeit auf eine schnelles Internet zugrückgreifen.

