Nie wieder Diäten Buch – Wirklich eine Abnehm-Hilfe?

Was ist das Nie wieder Diäten-Programm?

Üblicherweise sind Diäten etwas, das sich Menschen antun, die schnell einige Pfunde verlieren wollen. Doch wer mehr als nur einige Pfunde verlieren möchte, sollte auf eine richtige Ernährungsumstellung zurückgreifen, da gewöhnliche Diäten oft zur Folge haben, dass Muskeln abgebaut werden und sich der Stoffwechsel verlangsamt. All dies führt früher oder später zu einem JoJo-Effekt und bringt kaum bis gar keine Resultate.

Das neuartige Nie-wieder-Diäten-Programm zielt genau darauf ab, dass auf gesunde Art und Weise Gewicht abgebaut wird und dein Körper nicht in ein Tief fällt, welches gesundheitliche Schäden nach sich zieht.

Die sogenannte “3-Phasen ZVG-Methode” will mit ihren drei Bausteinen erreichen, dass du selber die Kontrolle über deine Gewichtsreduktion erlangst und nicht von einer Diät beherrscht wirst. Durch:

Zurückerlangen (du übernimmst selbst die Kontrolle über deinen Stoffwechsel, um so dem JoJo-Effekt direkt entgegenzuwirken),

Verbessern (Optimierung deiner Routinen, sodass erst gar kein Verzicht bei einer Ernährungsumstellung auftreten kann),

Genießen (die Möglichkeit, dass du dein Essen wieder genießen kannst, ohne dass dein Körper dir durch die gesunde Ernährung ein schlechtes Gewissen macht und dir etwas anderes einredet),

sollen die Grundpfeiler für deine erfolgreiche und gesunde Gewichtsreduktion gelegt werden, sodass du wenig Verzicht hast und weiterhin viel Freude am Essen.

Für wen ist das Produkt geeignet?

Dieses besondere Ernährungsprogramm mittels ZVG-Methode ist für jeden abnehmwilligen Menschen geeignet, egal welchen Alters oder welchen Geschlechts. Ob als gestresste Hausfrau oder überarbeiteter Angestellter, ob Schüler oder Rentner – jeder kann von dieser Nie wieder Diäten-ZVG-Methode etwas Positives für sich herausholen. Nie wieder Diäten soll dir anhand einer Ernährungsumstellung dabei helfen, dein Fehlverhalten in Sachen Ernährung in den Griff zu bekommen und deine falsche Ernährung in eine gesunde Ernährung umzuwandeln. Dieses Nie wieder Diäten-Programm konzentriert sich 80 Prozent nur auf die gesunde Ernährung und kaum auf körperliche Betätigung, weswegen diese ZVG-Methode für jeden etwas ganz Besonderes ist.

Viele können nicht frisch kochen oder besondere Trainingseinheiten am Tag absolvieren, da sie auf der Arbeit oder woanders nicht die Möglichkeit dazu haben. Aus diesem Grund richtet sich die ZVG-Methode an jeden Menschen. Nur jene, die es besonders eilig haben mit der Gewichtsreduktion sei gesagt, dass diese Nie wieder Diäten-ZVG-Methode keine Crash-Diät ist und du innerhalb einer Woche etliche Kilos verlieren kannst. Jedoch verhilft dir dieses Nie wieder Diäten-Produkt dabei, dass du nicht in alte Muster zurückfällst und du keinen JoJo-Effekt fürchten musst. Du nimmst langfristig und auf gesunde Art und Weise ab, was viel wichtiger ist als auf ungesunde Art abzunehmen und dafür schnell, aber mit JoJo-Effekt.

Wie sieht es mit der Alltagstauglichkeit aus?

Die ZVG-Methode ist sehr gut in den Berufsalltag zu integrieren, da du weder frisch kochen, noch besondere Sporteinheiten absolvieren musst, die weder auf der Arbeit noch in der Schule gut umzusetzen wären. Nie wieder Diäten bietet dir in jeder Hinsicht besondere Freiräume, da du selber die Kontrolle über dich und deine Gewichtsreduktion erhältst und nicht, wie bei den meisten Diäten, du dich von dieser beherrschen lassen musst. Du fühlst dich mithilfe der ZVG-Methode und durch die gesunde Ernährung weiterhin frei und von dir selber kontrolliert, alles ist an dich und deine Bedürfnisse und Lebensumstände anpassbar.

Das Nie wieder Diäten-Programm erklärt

Das Ernährungsprogramm umfasst lediglich 101 verschiedene Rezepte sowohl für das Frühstück, das Mittagessen und das Abendessen als auch speziell zum Backen von Brot und Brötchen und zur Herstellung von Smoothies. Ein weiteres Programm, ein spezielles Workout, kann hinzugefügt werden, um sich ein wenig körperlich zu betätigen. Das Hauptprogramm jedoch sieht eine komplette Ernährungsumstellung vor und bietet etliche Rezepte für eine gesunde Ernährung.

Wie ist der Nie wieder Diäten-Ablauf?

Einen genauen Ablauf zu diesem Ernährungsprogramm gibt es nicht, es ist sehr individuell gestaltet und bietet dir große Freiräume. Das Nie wieder Diäten-Ernährungsprogramm selber besteht nur aus einem Rezeptbuch für eine gesunde Ernährung, dessen Gerichte du zu jeder Tageszeit selber gestalten kannst. Hier jedoch befinden sich nur Rezepte, die auch durch gesunde Lebensmittel darauf ausgerichtet sind, deine Gewichtsreduktion zu unterstützen oder anzukurbeln. Mehr Rohkost und komplexe Kohlenhydrate und Proteine stehen auf dem Speiseplan, sodass dein Körper damit beschäftigt ist, den Stoffwechsel anzuregen und den Muskelaufbau anzukurbeln.

Wenn du falsche Nahrungsmittel zu dir nimmst, wird dein Körper nicht unterstützt, sondern er wird vielmehr abgebaut, was fatal für deine Gesundheit ist und ganz besonders schlecht bei einer geplanten Gewichtsreduktion, da hier dem Körper nichts geboten wird, das ihn dazu anregt, Fett abzubauen. Vielmehr wird Muskelmasse abgebaut, der Stoffwechsel verlangsamt und Krankheiten entwickelt wie Diabetes oder Bluthochdruck.

Welche Vorteile und Nachteile bringt das Produkt?

Die ZVG-Methode bietet dir die folgenden Vorteile:

Aufgrund der verbesserten Ernährungsweise ist eine Gewichtsreduktion eine logische Folge,

Es kommen keine chemischen Substanzen wie Pillen oder Kapseln zum Einsatz,

Die gesunde Ernährung bietet dir ein besseres Befinden und eine verbesserte Lebensqualität,

Es ist nicht notwendig, regelmäßig Sport zu betreiben,

Der JoJo-Effekt wird ausbleiben.

Nachteile dieser Nie wieder Diäten-ZVG-Methode sind keine bekannt, da es sich hierbei um Rezepte zu gesunden Gerichten handelt, die individuell gestaltet und angewendet werden können und hier durch die gesunde Ernährung Nachteile eher weniger auftreten.

Wie sieht der Nie wieder Diäten-Ernährungsplan aus?

Eine genaue Beschreibung der Rezepte ist nicht zu finden, jedoch beschreibt der Autor, dass sich viele Menschen falsch ernähren und viel zu wenig komplexe Kohlenhydrate zu sich nehmen. Zu diesen komplexen Kohlenhydraten zählen unter anderem Haferflocken. Einige Fotos von Anwender und Anwenderinnen zeigen die Herstellung einige der Gerichte, bei welchen gesunde Lebensmittel verwendet werden. Sie soll den Stoffwechsel anregen und den Muskelaufbau fördern.

Dem Körper soll aufgrund der richtigen Ernährungsweise als Teil der ZVG-Methode signalisiert werden, dass er entsprechend agieren und reagieren soll, sodass Fett abgebaut und aufgenommene Energie aus der Nahrung richtig verwertet werden soll, um eine erfolgreiche Gewichtsreduktion zu gewährleisten. Die von uns aufgenommene Nahrung bestimmt unser Wohlbefinden und unser Aussehen. So wird der Ernährungsplan dieser ZVG-Methode entsprechende Lebensmittel berücksichtigen, die eine gesunde Lebensweise und Gewichtsreduktion begünstigen.

Es befinden sich insgesamt 101 verschiedene Rezepte in dem Buch mit dem Titel Nie wieder Diäten sowie Erklärungen darüber, wie der menschliche Körper funktioniert, wie Fett eingelagert und wann abgebaut wird und dieses anhand von Grafiken anschaulich dargestellt. Des Weiteren lassen sich 35 Rezepte zu leichten Brötchen und Broten sowie 40 Rezepte zu Energy-Smoothies in dem Buch finden. Weitere Bücher werden auf der Webseite des Nie wieder Diäten-Programms angeboten sowie ein Buch über ein zehnminütiges Workout plus Trainingsplan. Hier könnt ihr euch diesen Bonus einmal genauer ansehen!

Gibt es einzigartige Nie wieder Diäten Merkmale?

Bei diesem Ernährungsprogramm wird ganz besonders darauf geachtet, dass du nur jene Lebensmittel zu dir nimmst, die dir auch wirklich helfen, dein Übergewicht loszuwerden. Denn viele Lebensmittel besitzen versteckte Zucker oder Zusätze, die deinem Körper falsche Signale geben und somit keine Gewichtsreduktion angekurbelt wird. Erst durch die Kombination aus verschiedenen Lebensmitteln, die deinem Körper das richtige signalisieren, kann dieser entsprechend handeln und sowohl deinen Stoffwechsel anregen als auch deine Muskeln aufbauen. So gesehen entspricht dieses Ernährungsprogramm einer Methode zum Abnehmen, die deinem Körper die Mittel geben kann, die er braucht, um entsprechend reagieren zu können.

Nie wieder Diäten Qualitätsmerkmale

An und für sich sind die Erkenntnisse in diesem Buch Nie wieder Diäten nichts Neues und entsprechen ähnlichen Büchern dieser Kategorie. Es ist auch nicht wirklich ein Abnehm-Programm oder ähnliches, da es sich hierbei nur um ein schlichtes Rezeptbuch handelt. Oberflächlich gesehen hilft es dem Einzelnen wenig, lediglich einige Gerichte zu kochen und schon soll sich im Körper von selbst etwas tun, ohne einen richtigen Plan zur Hand zu haben. Dies alleine hilft noch nicht sehr, dass Gewicht abgebaut werden kann. Viele Bücher berichten von dieser Art abzunehmen und versprechen viel. Jedoch Muskelaufbau allein durch gesunde Ernährung als Teil der ZVG-Methode und ohne Muskeltraining zu erreichen, hört sich paradox an.

Nie wieder Diäten Buch Meinungen

Laut offizieller Internetseite zu diesem Nie wieder Diäten-Ernährungsprogramm wird unter dem Hashtag #niewiederdiäten wohl auf Facebook und Instagram diese ZVG-Methode besonders heftig unter weiblichen Nutzern diskutiert. Viele halten das Nie wieder Diäten-Buch stolz in die Kamera, posten Fotos von sich wie sie die Rezepte kochen oder sie posten Vorher-Nachher-Bilder von sich und dem Hinweis, wie sehr ihnen dieses Buch geholfen habe.

So schrieb eine Anwenderin dieser ZVG-Methode namens Sandra, dass sie finde, dass dieses Buch gut geschrieben sei und sie viele motivierende Worte darin gefunden habe, die sie direkt dazu verleitet haben, sofort mit diesem Nie wieder Diäten-Programm anzufangen, anstatt ihre Gewichtsreduktion weiterhin in weite Ferne zu verschieben wie sie es schon viel zu lange getan habe. Weitere Kundenmeinungen seht ihr auf der Anbieter-Seite wenn ihr hier auf den Link klickt!

Wo kann ich Nie wieder Diäten kaufen?

Dieses besondere Nie wieder Diäten-Programm mittels ZVG-Methode kannst du ausschließlich auf der offiziellen Internetseite finden, auf welcher du weitere Bücher kostenlos dazubekommst sowie ein Workout mit Trainingsplan und allerlei mehr. Falls du nämlich doch nicht zufrieden bist mit dem Buch und dem Ernährungsprogramm, erhältst du hier eine Garantie, dass du dein Geld zurückbekommst. Dieses Versprechen gibt der Autor selbst. Zudem erhältst du Rabatte auf die Nie wieder Diäten-ZVG-Methode, was du woanders nicht erhalten würdest.

Wer ist der Autor?

Der Autor Stefan Schmidt ist Ernährungsexperte und aufstrebender Autor, der es zu seiner Berufung gemacht hat, Menschen darüber aufzuklären, wie der menschliche Körper funktioniert und wie Abnehmen am besten gelingt.

Neben seiner Arbeit hat er seinen Techniker gemacht und zum Ausgleich im heimischen Keller Sport getrieben. Im Alter von 14 Jahren hat er dort an den Geräten seines Vaters trainiert. Bereits seit 7 Jahren begleitet er seine Kunden als Ernährungsexperte zu ihrem Wunschgewicht.

Allgemeine Informationen zu Ernährungsprogrammen

Ernährungsprogramme stehen häufig in der Kritik, da sie meist sehr einseitig ausgerichtet sind und oft realitätsfern, weil ihre Umsetzung kaum durchzuführen ist. Meist steht ein Ernährungsprogramm unter einem bestimmten Motto, wie damals jenes des Bundesgesundheitsministeriums: “5 am Tag – Obst & Gemüse”. Dies ist meist nicht umsetzbar und zu einseitig gedacht. Aus diesem Grund ist ein solches Programm meist direkt von vorneherein zum Scheitern verurteilt, muss jedoch für jeden selber für sich speziell abgewogen werden, ob es passt oder eher nicht. Da hilft meist tatsächlich nur es einfach mal auszuprobieren.

Weiterführende Links