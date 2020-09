Viscerex Test – Hilft die Nahrungsergänzung bei Blutdruckproblemen?

Was ist Viscerex?

Viscerex ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das zu einer Regulierung gesunder Blutwerte beitragen soll. Dem Anbieter zufolge enthält es ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe, die unter anderem auch die Werte des Blutzuckerspiegel ausgleichen, das schlechte Cholesterin namens LDL verringern, das gute Cholesterin namens HDL vermehren und eine Insulin-Resistenz, etwa bei Diabetes mellitus Typ 2, umkehren soll. Darüber hinaus gibt der Anbieter an, dass Viscerex den Blutdruck reduzieren und dabei helfen kann, überschüssiges Gewicht zu verringern.

Auf der offiziellen Website zu dem Präparat zur Nahrungsergänzung wird sogar behauptet, dass Viscerex eine revolutionäre Formel enthalte, die den Blutdruck und den Blutzuckerspiegel besser als jedes vergleichbare Produkt regulieren könnte. Hier geht es direkt zum offiziellen Anbieter!

Warum brauche ich dieses Nahrungsergänzungsmittel?

Ein zu hoher Blutdruck und ein entarteter Blutzuckerspiegel können ursächlich für zahlreiche Erkrankungen sein. Dazu zählen auch Herzprobleme und Diabetes mellitus Typ 2. Der Anbieter von Viscerex nennt diese Erkrankungen ganz konkret und meint, dass sich die Nahrungsergänzung ganz besonders für dich eigne, wenn du an einer dieser Erkrankungen leidest. Doch auch Menschen, die bislang lediglich an einem erhöhten Blutdruck oder an einem erhöhten Blutzuckerspiegel leiden, sollen dem Anbieter zufolge von Viscerex profitieren können – ebenso wie Menschen, die für ihr Alter und ihren Körpertyp zu viel Gewicht auf die Waage bringen.

Allerdings handelt es sich sowohl bei Herzproblemen und -erkrankungen sowie bei Diabetes, einem erhöhten Blutdruck und einem erhöhten Blutzuckerspiegel um Erkrankungen und körperliche Beschwerden, die klar behandlungsbedürftig sind. Das heißt, dass Menschen, die unter diesen Beschwerden leiden, unbedingt einen Arzt aufsuchen müssen. Dieser kann eine Erkrankung nicht nur diagnostizieren, sondern auch Maßnahmen ergreifen, um eine Verschlechterung des Zustands zu verhindern und um eine Verbesserung herbeizuführen.

Ein Nahrungsergänzungsmittel wie Viscerex allein ist hier also nicht die optimale Lösung. Es ist immer empfehlenswert, bei körperlichen Beschwerden zunächst einen Arzt aufzusuchen. Dieser kann nicht nur die geeignete medizinische Behandlung einleiten, sondern auch darüber informieren, wie sinnvoll die Einnehme von Viscerex in deinem ganz speziellen Fall ist. Von der Einnahme von Viscerex ohne Absprache mit dem Arzt raten wir daher grundsätzlich ab!

Viscerex Bewertung und Empfehlung

Die Inhaltsstoffe, die dem Anbieter zufolge in Viscerex enthalten sind, zeichnen sich durch ihre Natürlichkeit aus. Offiziell sind keine chemischen Stoffe enthalten. Der Anbieter verspricht daher ein Produkt, das möglichst frei von Nebenwirkungen ist. Das stimmt in gewisser Weise auch, da die Nebenwirkungen, die die einzelnen Inhaltsstoffe auslösen können, eher selten auftreten. Allerdings weist fast jeder Inhaltsstoffe eine Reihe an Nebenwirkungen auf, die gerade bei Menschen mit zu hohem Blutdruck oder einem erhöhten Blutzuckerspiegel gravierende Folgen haben können. Gerade deshalb, aber auch aufgrund der möglichen Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln lohnt es sich, die Einnahme mit dem behandelnden Arzt abzusprechen.

Die Inhaltsstoffe selbst haben in Studien und Tests bereits beweisen können, dass sie den Blutdruck senken können, zu einer Regulierung des Blutzuckerspiegel beitragen können und dem menschlichen Körper auch sonst recht guttun. Ob die Kombination der Inhaltsstoffe aber tatsächlich in der Lage ist, die Beschwerden von Menschen mit gravierenden Problemen hinsichtlich ihres Blutdruck und ihres Blutzuckerspiegel zu verbessern, lässt sich nicht klar sagen. Leider macht der Anbieter keine genauen Angaben zu der Menge der in einer Tablette enthaltenen Inhaltsstoffe.

Infos zur Viscerex Einnahme

In einer Packung Viscerex sind 60 Tabletten enthalten. Allerdings gibt es keine klare Einnahmeempfehlung. Unter Umständen befindet sich eine entsprechende Empfehlung direkt auf der Verpackung – dies ist online allerdings nicht einsehbar.

Bevor du Viscerex einnimmst, solltest du unbedingt mit deinem Arzt sprechen. Dieser kann dir dann auch erklären, wann du wie viele Tabletten einnehmen sollst.

Kann Viscerex Risiken oder Allergien hervorrufen?

Von Nebenwirkungen, Allergien oder anderen Risiken ist aufseiten des Anbieters keine Rede. Da es sich ihm zufolge ausschließlich um natürliche Inhaltsstoffe handelt, ist im Normalfall auch mit keinen Nebenwirkungen, wie du sie vielleicht von anderen Medikamenten kennst, zu rechnen.

Allerdings können die natürlichen Inhaltsstoffe Allergien auslösen und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben, die es unbedingt zu beachten gilt.

Ginseng etwa kann die Wirkung von Vitamin-K-Antagonisten abschwächen. Da Ginseng den Blutzucker senken kann, sind außerdem Wechselwirkungen mit Antidiabetika möglich. Weiterhin ist eine iNteraktion mit dem MAO-Hemmer Phenelzin bekannt. Weiterhin kann Ginseng zu Magen-Darm-Beschwerden wie Magenschmerzen, Durchfall und Übelkeit sowie zu allergischen Reaktionen, Schlafstörungen und einer Senkung des Blutdrucks führen.

Es ist bekannt, dass Ginkgo Biloba bei einer Überempfindlichkeit und während der Schwangerschaft nicht eingenommen werden sollte. Wechselwirkungen können außerdem mit Antithrombotika (Gerinnungshemmern) und den CYP450-Isoenzymen auftreten. Zu Nebenwirkungen kommt es in der Regel nur selten. Besonders empfindliche Personen können nach der Einnahme allerdings an leichten Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen, Unruhe, Schlaflosigkeit oder Verwirrung leiden. Allergische Reaktionen sind ebenfalls möglich.

Das Extrakt der Knoblauchknolle ist im Allgemeinen ungeeignet für Menschen, die unter einer Überempfindlichkeit, einer Blutgerinnungsstörung sowie unter gastrointestinalen Beschwerden leiden. Vor einer Operation sollten Mittel mit Knoblauch grundsätzlich abgesetzt werden. Wechselwirkungen können mit Vitamin-K-Antagonisten, anderen Antikogulantien, Antihypertonika, Saquinavir und Thrombozytenaggregationshemmern auftreten. Mögliche Nebenwirkungen sind Magen-Darm-Beschwerden und die Senkung des Blutdrucks.

Das Coenzym Q-10 kann Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen. Außerdem können Wechselwirkungen mit Vitamin-K-Antagonisten auftreten. Mögliche, aber nur selten auftretende Nebenwirkungen betreffen den Magen-Darm-Trakt.

Was sind die Viscerex Qualitätsmerkmale?

Der Anbieter von Viscerex präsentiert auf seiner Website kaum Hinweise auf tatsächliche Qualitätsmerkmale. Lediglich im Header hat er ein Siegel platziert, das damit wirbt, dass in dem Produkt 100 Prozent natürliche Inhaltsstoffe enthalten sind – ob das aber tatsächlich stimmt, lässt sich anhand dieses Siegels nicht erkennen.

Viscerex Meinungen

Auf der Website des offiziellen Anbieters berichten einige Menschen von den Erfahrungen, die sie mit Viscerex gemacht haben wollen. Zu jeder Rezension wurde zudem ein Bild veröffentlicht, auf dem der Rezensent eine Packung Viscerex neben sein Gesicht hält.

Die Erfahrungsberichte sind sehr positiv gehalten. Die Rezensenten berichten, dass sich ihr Blutdruck innerhalb weniger Monate der Einnahme deutlich verbessert und stabilisiert habe. Einige behaupten sogar, nun keine rezeptpflichtigen Medikamente mehr zu benötigen. Gelobt wird immer wieder auch, dass Viscerex ausschließlich natürliche Stoffe enthalte. Im Großen und Ganzen berichten alle Personen, die auf der offiziellen Website des Anbieters zu Wort kommen, von einer starken Verbesserung ihrer Werte und ihres Wohlbefindens. Weitere Kundenmeinungen findest du hier über diesen Link!

Wo kann ich Viscerex bestellen?

Viscerex ist ausschließlich im Online-Handel verfügbar. Genauer wird das Mittel zur Nahrungsergänzung von einem einzigen Online-Shop vertrieben, der dem offiziellen Anbieter des Produkts angehört. Neben zahlreichen Informationen zu Viscerex findest du auf der Anbieter-Website eine Verkaufsseite. Hier wirst du zunächst aufgefordert, deine bevorzugte Bestellmenge auszuwählen.

Möchtest du Viscerex zunächst einmal ausprobieren oder das Präparat und dessen Inhaltsstoffe mit deinem Arzt besprechen, lohnt sich der Kauf einer Packung. Hier erhältst du aktuell zehn Euro Rabatt. Hast du Viscerex bereits ausprobiert oder wurde dir die Nahrungsergänzung von deinem Arzt empfohlen, kannst du natürlich auch gleich mehrere Packungen bestellen. Kaufst du zwei Packungen, erhältst du vom Anbieter eine Packung umsonst. Du sparst somit ganze 49 Euro. Möchtest du gleich einen ganzen Vorrat an Viscerex-Packungen anlegen, bietet sich für dich der Kauf von drei Packungen an. Hier erhältst du zwei weitere Packungen gratis dazu. Der Rabatt liegt hier bei ganzen 79 Euro.

Sobald du dich für eine Bestellmenge entschieden hast, kannst du im nächsten Schritt deine Adressdaten angeben. Der Anbieter benötigt deinen Vornamen, deinen Nachnamen, deine Straße und Hausnummer sowie den Ort und das Land in dem du wohnst. Weiterhin werden deine Postleitzahl, deine Telefonnummer und deine E-Mail-Adresse abgefragt. Anschließend kannst du die Versandart auswählen:

Lieferung 3-4 Tage

Lieferung 4-7 Tage

Kaufst du mehr als eine Packung, ist der Versand kostenlos. Kaufst du erst einmal nur eine Packung, kostet dich der Versand zwischen sieben und zehn Euro. Im Anschluss kannst du deinen Online-Code in dem dafür vorgesehenen Feld eingeben. Schließlich geht es an die Bezahlung von Viscerex. Du hast die Wahl zwischen:

PayPal

Kreditkarte

Rechnungskauf

Erklärung der Viscerex Inhaltsstoffe

Ginseng soll dazu beitragen, dass der Körper besser mit psychischen, physischen und chemischen Stressfaktoren umgehen kann. Es wird als Stärkungsmittel bei Müdigkeit, Erschöpfung und Schwäche eingesetzt. In Viscerex ist es einer der wichtigsten Hauptinhaltsstoffe, da eine Nebenwirkung des Ginsengs ist, den Blutzuckerspiegel zu senken.

soll dazu beitragen, dass der Körper besser mit psychischen, physischen und chemischen Stressfaktoren umgehen kann. Es wird als Stärkungsmittel bei Müdigkeit, Erschöpfung und Schwäche eingesetzt. In Viscerex ist es einer der wichtigsten Hauptinhaltsstoffe, da eine Nebenwirkung des Ginsengs ist, den Blutzuckerspiegel zu senken. Ginkgo Biloba soll bei Gedächtnisstörungen, Hirnleistungsstörungen und Ohrgeräuschen helfen. Der Extrakt soll hiernzellschützende Eigenschaften aufweisen und die Durchblutung im Bereich kleinerer Gefäße verbessern.

soll bei Gedächtnisstörungen, Hirnleistungsstörungen und Ohrgeräuschen helfen. Der Extrakt soll hiernzellschützende Eigenschaften aufweisen und die Durchblutung im Bereich kleinerer Gefäße verbessern. Extrakt der Knoblauchknolle wird nicht nur gern zum Kochen genutzt. Es soll unter anderem bei Fettstoffwechselstörungen helfen können und leicht hohen Blutdruck regulieren. So handelt es sich auch hier um einen wichtigen Hauptinhaltsstoff.

Cayenne-Pfeffer verleiht Speisen eine angenehme Würze und soll zugleich eine blutverdünnende Eigenschaft aufweisen. So soll es zur Senkung des Blutdruck beitragen.

verleiht Speisen eine angenehme Würze und soll zugleich eine blutverdünnende Eigenschaft aufweisen. So soll es zur Senkung des Blutdruck beitragen. Granatapfel-Fruchtextrakt soll dazu in der Lage sein, den Blutdruck systolisch sowie diastolisch signifikant zu senken. Zugleich soll der Extrakt eine gefäßschützende und cholesterinsenkende Wirkung aufweisen.

soll dazu in der Lage sein, den Blutdruck systolisch sowie diastolisch signifikant zu senken. Zugleich soll der Extrakt eine gefäßschützende und cholesterinsenkende Wirkung aufweisen. Coenzym Q-10 soll unter anderem den Blutdruck senken können.

Wer ist der Anbieter des Produkts?

Spring Life Ltd.

3rd Floor

86-90 Paul Street

London

UK

Homepage: https://www.viscerex-de.com/

E-Mail: sales@viscerex-de.com

Allgemeine Informationen zum Thema Blutdruck

Zahlreiche Menschen leiden heutzutage an einem zu hohen oder aber zu niedrigem Blutdruck. Mit dem Blutdruck ist der Druck des Blutes in den Blutgefäßen gemeint. Abhängig ist dieser Druck vom:

Gefäßwiderstand: der Strömungswiderstand, den das Blutgefäß dem Blutstrom entgegensetzt

Herzzeitvolumen: das Volumen des Blutes, das innerhalb eines bestimmten Zeitraums vom Herz gepumpt wird

Der Blutdruck ist in der Aorta, der großen Hauptschlagader, am größten. Auf dem Weg durch den Blutkreislauf sinkt der Blutdruck allerdings immer weiter ab – solange, bis das Blut wieder am Herz angelangt. Wenn der Blutdruck gemessen wird, erfolgt dies häufig an einer der größeren Arterien, etwa am Oberarm, dem Handgelenk oder auch der Halsschlagader.

Menschen, deren Körper gesund ist, müssen sich um ihren Blutdruck normalerweise kaum Sorgen machen. Hier regelt sich der Druck meist von selbst. Ist der Körper allerdings nicht gesund, so kann sich der Blutdruck erhöhen. Dies kann wiederum negative Auswirkungen auf die Gesundheit und sogar auf die Lebenserwartung des betreffenden haben. Daher ist es wichtig, den Blutdruck besonders im höheren Alter immer wieder zu messen, um mögliche Erhöhungen frühzeitig erkennen und gegebenenfalls behandeln lassen zu können.

Zur Blutdruckmessung stehen zwei verschiedene Methoden zur Verfügung:

die direkte, arterielle Messung

die indirekte Messung

In den eigenen vier Wänden sowie beim Hausarzt wird zumeist eine indirekte Messung vorgenommen. Diese erfolgt mit einer Blutdruckmanschette, die an eine Extremität angebracht wird. Diese Blutdruckmessung ist schnell durchgeführt und gilt als ungefährlich. Möglich ist die Messung mittels eines digitalen Geräts. Sie kann allerdings auch durch Abhorchen, Tasten oder durch Schwingungen gemessen werden.

Die direkte, arterielle Messung wird vor allem von Anästhesisten genutzt, die während einer Operation sowie auf der Intensivstation den Blutdruck des Patienten möglichst genau messen wollen. Dafür wird ein Druckfühler in ein Blutgefäß eingeführt. Da es hierbei allerdings um die gefährlichere Art der Blutdruckmessung handelt, wird sie von Ärzten nur selten verwendet.

Bekannte FAQ zu diesem Produkt

Ist Viscerex ein Medikament?

Nein. Viscerex ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das dem Anbieter zufolge bei verschiedenen körperlichen Beschwerden unterstützend zur medizinischen Therapie verwendet werden kann. Da es sich bei den vom Anbieter genannten körperlichen Beschwerden um behandlungsbedürftige Erkrankungen handelt, ist die Behandlung durch einen Arzt unerlässlich. Dieser kann dir auch sagen, ob Viscerex in deinem Fall geeignet ist oder nicht.

Kann die Bestellung nach Abschluss noch geändert werden?

Fällt dir direkt, nachdem du die Bestellung aufgegeben hast, auf, dass du ein falsches Paket ausgewählt hast, kannst du deine Bestellung innerhalb der nächsten zwölf Stunden verändern. Ist die Bestellung bereits länger als 12 Stunden her, ist eine Änderung ausgeschlossen.

Kann die Bestellung nach Abschluss noch storniert werden?

Bei einer Stornierung der Bestellung gelten dieselben Regeln wie bei einer Änderung der Bestellung. Innerhalb von 12 Stunden ab dem Bestellzeitpunkt ist eine Stornierung möglich – danach nicht mehr.

Von wo aus wird die Bestellung verschickt?

Die Lager des Anbieters befinden sich seinen Angaben zufolge direkt vor Ort. Die Viscerex sollen nicht aus Übersee kommen.

Wer liefert die Bestellung aus?

Das Produkt wird dem Anbieter zufolge via DHL und DPD versendet.

Kann die Bestellung nachverfolgt werden?

Der Anbieter verspricht, dass du eine Sendungsverfolgungsnummer erhältst, sobald dein Paket das Lager verlässt.

Wohin wird Viscerex geliefert?

Die Nahrungsergänzung wird ausschließlich nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz geliefert.

Wann kommt die Bestellung an?

Normalerweise ist von einer Lieferzeit von zwischen zwei und fünf Tagen zu rechnen. Wann die Bestellung tatsächlich ankommt, ist stark von dem Zustellunternehmen abhängig.

