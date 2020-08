Was ist MSX6?

MSX6 zählt als Produkt aufgrund der Inhaltsstoffe zu den natürlichen Potenzmitteln. Das Mittel wird in Form von Kapseln angeboten, weshalb Du Dir eine eigene Dosierung mit Hilfe von Teelöffeln oder anderen Maßeinheiten sparen kannst. Das in den Kapseln enthaltene Pulver kannst Du jedoch auch ohne die Hülle einnehmen, wenn Du Probleme beim Schlucken von Kapseln hast.

Die Kapseln sind nicht verschreibungspflichtig, werden aber vereinzelt auch über Onlineapotheken angeboten. Vergleichbar ist dieses Mittel eher mit einem natürlichen Nahrungsergänzungsmittel zur Beflügelung Deines Liebeslebens als einem Medikament. Der Hersteller gibt jedoch Hinweise zur optimalen Einnahme, um eine Überdosierung zu vermeiden.

Die Wirkung ist lokal auf die Schwellkörper begrenzt. Die können deutlich mehr Blut aufnehmen und führen dadurch zu einer deutlich härteren Erektion. Gleichzeitig wird die Standfestigkeit des Penis erhöht. Die enthaltenen Inhaltsstoffe und Vitamine sorgen bei einer langfristigen Einnahme zudem zu einer generell erhöhten körperlichen Leistungsfähigkeit. Davon profitiert nicht nur Deine Partnerin, sondern auch zahlreiche weitere Bereiche Deines Lebens.

MSX6 Inhaltsstoffe

Als natürliches Potenzmittel stehen dem Hersteller eine Vielzahl von pflanzlichen Substanzen zur Verfügung. Für den Inhalt der Kapseln wurde eine Kombination aus

Damianablätter gemahlen

Gingko Biloba Extrakt (enthält 24% Flavonglykoside)

Avena Sativa (Hafer Extrakt 10:1)

Muira Puama-Extrakt

L-Argininhydrochlorid, L-Ascorbinsäure, D-alpha-Tocopherylacetat

Nicotinsäureamid, Mangan-D-gluconat

Eisenfumarat, Cyanocobalamin, Calcium-D-pantothenat, Zinkoxid, Retinylacetat

Natriummolybdat, Cholecalciferol, Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid

Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure)

Chrom(III)chlorid, Kaliumiodid, Natriumselenit, D-Biotin

ausgewählt. Einige der Inhaltsstoffe bilden die Basis vieler Potenzkapseln, da diese Aminosäure auf Proteinbasis bereits seit Jahren als erwiesener Wirkstoff zur Hilfe für Potenzstörungen bekannt ist. Damiana begünstigt eine verbesserte Durchblutung speziell in der Nähe der Genitalien. Da sich besonders in den Schwellkörpern tausende von kleinen Hohlkörpern befinden, werden diese wesentlich besser mit Blut versorgt.

In Verbindung mit dem verwendeten Avena Sativa wird Dein Lustempfinden gesteigert, indem Dein Körper gezielt dazu animiert wird luststeigernde Hormone zu produzieren. Die übrigen zwei Wirkstoffe werden der Formel in konzentrierter Form beigemischt. Beide begünstigen eine härtere Erektion und ein verbessertes Standvermögen. Durch die konzentrierte Beigabe ist die Wirkung auch nach der ersten Einnahme bereits spürbar.

Abgerundet wird die Rezeptur durch die Beigabe von Vitaminen. Hierzu zählen unter anderen Vitamin B2, Vitamin A und Vitamin C. In Kombination mit den ebenfalls enthaltenem Zink, Jod und Selen verbessert sich Dein körperlicher Allgemeinzustand bei längerer Einnahme. Ist Stress Ursache für Deine Potenzprobleme kann die in den Kapseln enthaltene Wirkstoffzusammensetzung dafür sorgen, Stresshormone zu reduzieren, damit nach der Arbeit auch Dein Liebesleben nicht zu kurz kommt.

Für wen ist MSX6 geeignet?

Als natürliches Potenzmittel ist die Einnahme ausschließlich für Männer gedacht. Zudem wird die Einnahme erst ab einem Alter von 18 Jahren empfohlen. Durch die Förderung der Durchblutung ist dieses Mittel sowohl für Männer geeignet die Probleme mit der Härte Ihrer Erektion haben als auch über ein sinkende Libido klagen. In beiden Fällen kann eine Einnahme die gewohnte Leistungsfähigkeit im Bett zurückkehren lassen.

Die Einnahme ist zudem für Diabetiker als auch Menschen mit bekannten Herz- und Kreislauferkrankungen geeignet. Wenn Du unter einer dieser Erkrankungen leidest, solltest Du die Einnahme dennoch mit Deinem Hausarzt absprechen. Befindest Du Dich aktuell in neuer Therapie oder hast einen neuen Wirkstoff verschrieben bekommen, könnten die Ergebnisse ansonsten verfälscht werden.

Wie funktioniert die MSX6 Wirkung?

Die Wirkung von MSX6 zeigt sich durch zwei Ergebnisse. Zum einen sind die Wirkstoffe besonders für die Durchblutung der Genitalien geeignet. Der enthaltene Vitamincocktail hilft jedoch ebenfalls die Gesundheit im Allgemeinen zu verbessern. Besonders bei einem anstrengenden Arbeitsalltag stellst Du durch diesen Vitaminkomplex sicher auch nach Feierabend noch über ausreichend Energie für ein ausgefülltes Liebesleben zu verfügen.

In Deinem Körper sorgen die Wirkstoffe dafür, dass die Durchblutung der Schwellkörper verbessert wird. Dies bedeutet nichts anderes als, dass die darin enthaltenen Hohlräume in der Lage sind deutlich mehr Blut aufzunehmen. Dies verstärkt den Härtegrad Deiner Erektion, der besonders mit zunehmenden Alter von Natur aus etwas nachlässt. Die zusätzliche Menge an Blut kannst Du zwar erahnen, diese führt jedoch nicht zu Kreislaufproblemen oder vergleichbaren negativen Auswirkungen.

Anstatt selbst Hormone zu enthalten regen diese Kapseln die Produktion körpereigener Hormone an. Dies hat den Vorteil, dass sich Dein Lustempfinden weiterhin natürlich und nicht künstlich gepuscht anfühlt. Da Dein Körper die Hormone selbst produziert besteht auch kein Risiko von Nebenwirkungen oder anderen Unverträglichkeiten durch einen beeinflussten Hormonhaushalt.

Wie läuft die MSX6 Anwendung ab?

Die Anwendung ist sehr unproblematisch und kann daher einfach in den Alltag integriert werden. Pro Tag ist eine Einnahme von ein bis zwei Kapseln empfohlen. Dies richtet sich im Wesentlichen nach Deinem Gewicht bzw. der Schwere der Potenzprobleme. Merkst Du das Dich die Resultate mit der Einnahme einer Kapsel nicht restlos überzeugen kannst Du die tägliche Dosis bedenkenlos auf zwei Kapseln erweitern. Da dieses Mittel aufgrund der Inhaltsstoffe mit Nahrungsergänzungsmitteln vergleichbar ist, sind der Einnahme keine zeitlichen Grenzen gesetzt. Du kannst das Mittel somit auch über Monate oder Jahre hinweg täglich einnehmen.

Die Kapseln können zusammen mit Wasser oder auch Saft eingenommen werden. Der Hersteller empfiehlt die Einnahme entweder eine halbe Stunde vor dem Sex oder vor der Hauptmahlzeit. Hierbei handelt es sich bevorzugt um das Mittag- oder Abendessen. Kannst Du Dich nicht dazu überwinden die Kapseln zu schlucken, kann die Kapsel in der Mitte geöffnet und das Pulver ohne die Hülle eingenommen werden. Die Wirkung wird dadurch nicht verringert oder verzögert.

Welche Vorteile und Nachteile kann MSX6 bringen?

Vorteile

rein pflanzliche Wirkstoffe

inklusive Vitaminen und Spurenelemente

keine eigene Dosierung erforderlich

Wirkt gezielt auf die Blutaufnahme der Schwellkörper

regt Hormonbildung an und verringert Stresshormone

Nachteile

keine bekannt

Als natürliches Potenzmittel sind die rein pflanzlichen Bestandteile von Vorteil, wenn Du bereits aufgrund von Vorerkrankungen Medikamente einnehmen musst. Durch die verwendeten Pflanzen sowie Vitamine und Spurenelemente besteht keine Gefahr von Wechselwirkungen. Dennoch empfiehlt es sich die Einnahme mit Deinem Arzt zu besprechen. Dies ist zudem sinnvoll, da dieser Dir sagen kann, ob eine nachlassende Libido zu den Nebenwirkungen Deiner Medikamente zählt. Ein Nachteil ist dagegen die nicht genaue Menge der verwendeten Formel. Dadurch ist es schwer einzuschätzen wie stark konzentriert die einzelnen Inhaltsstoffe wirklich sind.

Gibt es bekannte MSX6 Nebenwirkungen?

Der Hersteller von MSX6 gibt an, dass aktuell keinerlei Nebenwirkungen bekannt sind. Dies bezieht sich jedoch nur auf klassische Nebenwirkungen wie zum Beispiel Kopfschmerzen. Nicht dadurch abgedeckt sind allergische Reaktionen. Hast Du bereits früher allergische Reaktionen auf Pflanzen oder pflanzliche Wirkstoffe gezeigt, solltest Du die Inhaltsstoffe auf der Packung sehr genau studieren. Zeigen sich nach der Einnahme Ausschläge oder auch Magen-Darm-Beschwerden, solltest Du die Einnahme beenden, um zu sehen, ob die Symptome verschwinden. Eine Allergie kann abschließend jedoch nur ein Arzt feststellen.

MSX6 Test

Damit Du Dein Liebesleben unkompliziert verbessern kannst, ist die unkomplizierte Dosierung ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Mit den Kapseln ist eine Überdosierung ausgeschlossen. Die Kapseln selbst können geschluckt werden, müssen es aber nicht. Da dieses Produkt ausschließlich für Männer entwickelt wurde, ist die Dosierung von 1 – 2 Kapseln auch für eine tägliche Verwendung empfehlenswert, da das erhöhte Körpergewicht im Vergleich zu Frauen oder Kindern bereits berücksichtigt wurde.

Ein nicht zu unterschätzendes Qualitätsmerkmal ist ebenfalls die temporäre Veränderung der Durchblutung sowie des angeregten Hormonhaushalts. Wenn Du die Kapseln bevorzugt am Abend einnimmst, musst Du nicht während der Arbeit befürchten statt an Deine Aufgaben nur an Deine angeregte Libido denken zu können. Die enthaltenen Vitamine und Spurenelemente entfalten im Gegenzug dazu eine Langzeitwirkung. Diese sorgt dafür, dass Du Dich insgesamt leistungsstärker und aktiver fühlst. MSX6 kann daher an einem hektischen Tag auch einmal vergessen werden ohne, dass die beschriebenen Wirkungen mit sofortiger Wirkung nachlassen.

Dieses natürliche Potenzmittel ist eines der wenigen Mittel auf den Markt, welches in seiner Zusammensetzung auch die Auswirkungen von Stress auf die Potenz berücksichtigt. Mit pflanzlichen Wirkstoffen, welche die Stresshormone drosseln ist Dein Körper weniger angespannt und Du kannst Dich wieder Deinem Liebesleben widmen.

MSX6 Erfahrungen

Der Hersteller hat auf seiner Webseite unter anderem auch Kundenmeinungen gepostet. Diese fallen durchweg positiv aus. Jedoch darf hierbei natürlich der Aspekt der Werbung für das eigene Produkt nicht außer Acht gelassen werden. Käufermeinungen bei Amazon oder dem Portal Erfahrungen.com fallen ebenfalls sehr positiv aus. In den hinterlassenen Kommentaren wurde die Wirkung als positiv und förderlich für die eigene Libido beschrieben. Da negative Kommentare zu diesem Produkt sehr rar gesät sind und in erster Linie die mangelnde Wirkung bemängeln, gibt es nur wenig Alternativen zu einem eigenen Test. Hierbei kannst Du am besten feststellen, ob die Zusammensetzung an Wirkstoffen für dieses Potenzmittel Deine Ausdauer verstärken oder der gewünschte Effekt ausbleibt. Hier kannst du dir weitere Kundenerfahrungen durchlesen!

Wie sehen die MSX6 Kosten aus?

In einer Packung sind immer 60 Kapseln enthalten. Die Preisgestaltung bleibt den Verkäufern im wesentlichen selbst überlassen. In Apotheken oder Geschäften mit einem Sortiment an Nahrungsergänzungsmitteln kann der Preis etwas höher ausfallen, um Kosten für Ladenmiete oder auch Angestellte abzudecken. Im Internet sind die Preise etwas niedriger. Wie für viele andere Produkte gibt es auch für ein natürliches Potenzmittel Preisvergleiche. Hier siehst Du wo Du die Kapseln aktuell am günstigsten zu kaufen ist. Vergessen solltest Du dabei die Versandkosten bei einem Kauf im Internet.

Wo kann ich MSX6 kaufen?

Bei MSX6 handelt es sich um ein rezeptfreies Mittel. Dennoch ist dieses sowohl in einigen Apotheken als auch Onlineapotheken erhältlich. Am bequemsten ist es die Kapseln direkt über die Seite des Herstellers zu beziehen. Aktuell hat der Hersteller drei verschiedene Angebote verfügbar. Hierzu zählt eine Monatskur mit einer Packung. Wenn Du zwei Kapseln pro Tag bevorzugst reichen die 60 Kapseln für 30 Tage. Reicht eine Kapsel für die gewünschte Wirkung aus, musst Du erst nach zwei Monaten eine neue Bestellung tätigen. Weitere Angebote umfassen zwei oder auch drei Packungen zu einem vergünstigten Preis pro Packung. Der Vorteil einer Bestellung auf der Webseite des Herstellers ist der diskrete Versand. Der Name des Produkts ist auf dem Päckchen nicht zu finden, weshalb Du keine neugierigen Blicke des Paketboten befürchten musst.

Kontakt Info

Med One Solution Ltd.

20-22 Wenlock Road

London, N1 7GU

United Kingdom

Homepage: https://msx6.com/

E-Mail: service @ MSX6. com

Quellenverzeichnis und weiterführende externe Links